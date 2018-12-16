В Петербурге вылет на Гоа задержали на семь часов

16 Дек. 21:17 2018-12-16T21:26:51+03:00

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В Санкт-Петербурге отпускникам испортили путешествие на Гоа. Вылет самолета на курорт из Северной столицы был назначен на 17:00 по местному времени. Но в последний момент рейс перенесли без объяснения причин.

- Посадка на рейс будет проходить с 23:55–00:25, - говорится на онлайн-табло "Пулково". - Выход назначен на 00:35.

Всех пассажиров по стандартам разместили в гостинице на время ожидания рейса. Также отпускников должны обеспечить водой и питанием.

Причины задержки рейса пока неизвестны.