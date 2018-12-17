2018-12-17T08:04:32+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина расстрелял дверь соседа в Петербурге

Полиция Выборгского района пытается выяснить, что стало причиной такого агрессивного поступка
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный мужчина три раза выстрелил в дверь своего соседа в Петербурге Фото: архив "КП"Пьяный мужчина три раза выстрелил в дверь своего соседа в Петербурге Фото: архив "КП"
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Добрососедские отношения – залог приятной и комфортной жизни дома. Поздороваться с соседом в лифте, поговорить с ним о погоде, новостях ЖКХ, одолжить муку или сахар – зачастую в традициях не только Петербуржцев, но и людей в большинстве уголков мира. Однако бывает, что отношения с живущими рядом не складываются вовсе. Так, в Выборгском районе Северной столицы одному мужчине крайне не повезло с соседом, который решил высказать свое недовольство с помощью оружия.

- 16 декабря в полицию Выборгского района Петербурга обратился мужчина, который рассказал, что его дверь дома на улице Руднева подверглась обстрелу, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по городу на Неве и Ленобласти.

Оказалось, что напал на дверь никто иной, как сосед этого мужчины. Выстрелил он три раза, но благо никого своими шальными пулями не задел. Когда на вызов приехала полиция, то они обнаружили 47-летнего местного жителя в пьяном состоянии.

Что послужило причиной такому, мягко говоря, хулиганскому поступку, правоохранители пытаются выяснить. Вполне возможно, что между соседями были какие-то давние разногласия, а алкоголь в данном случае сработал мужчине не на руку, за что на него был составлен административный протокол. Из какого оружия происходили выстрелы, полиция не сообщает.

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