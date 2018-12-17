Три дорогостоящие иномарки угнали за выходные в Петербурге

17 Дек. 08:31 2018-12-17T08:31:47+03:00

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Каждому автовладельцу страшно и неприятно представить, что выходя утром из дома, доставая ключи от машины из кармана, само транспортное средство на месте можно и не обнаружить. Увы, в Петербурге есть люди, которые промышляют угоном авто. За минувшие выходные в Северной столице пропали сразу три автомобиля, стоимость каждого превышающая миллион рублей. Две машины были угнаны в Петербурге, еще одна в Ленинградской области.

- 16 декабря в полицию Кировского района обратился 28-летний мужчина. Правоохранителям он сообщил, что не обнаружил свою «Тойота Камри» 2016-го года выпуска во дворе дома. Последний раз машину он оставил припаркованной возле дома 17 по улице Новостроек. Ущерб он оценил в 1,3 миллион рублей, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

В тот же день 42-летний житель Ломоносовского района Ленинградской области тоже заявил об угоне. По словам мужчины, его «Ленд Ровер Дискавери» 2014-го года выпуска угнали в течение небольшого промежутка в час. Машина не находилась в поле зрения заявителя с 20:50 часов, а когда он в 21:40 глянул на место, где был припаркован транспорт, его уже и след простыл. Кража произошла возле дома 5 по Уланской улице в деревне Куттузи. Примерный ущерб составил более 2,3 миллионов рублей.

Уже в понедельник утром, 17 декабря, 38-летняя женщина обратилась в полицию Приморского района. Собравшись на работу, возле ее дома 4 по Торжковской улице не было автомобиля «Тойота Рав 4». По словам заявительницы, никто из близких ее машину взять не мог. Значит тут точно дело в угоне. Пострадавшая заявила, что ущерб от кражи составил 1,8 миллион рубелей.

По каждому из угонов уже возбуждены уголовные дела. Стражи правопорядка приняли меры к расследованию, розыску и задержанию преступников.