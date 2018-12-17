2018-12-17T13:25:53+03:00
Общество

«Танцующий» ледокол «Андрей Вилькицкий» прибудет в Петербург

Судно совершит демонстративный проход по Неве и причалит на Английской набережной
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге презентуют новейший ледокол «Андрей Вилькицкий» Фото: пресс-служба "Газпром нефти"В Петербурге презентуют новейший ледокол «Андрей Вилькицкий» Фото: пресс-служба "Газпром нефти"
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На этой неделе, 19 и 20 декабря, в Петербург приплывет новейший ледокол «Андрей Вилькицкий» - судно, которое получило название «танцующее» благодаря своей уникальной маневренности. Всего за одну минуту корабль длинной более 120 метров способно выполнить полный разворот вокруг своей оси.

- Легко узнаваемый благодаря ярко рыжему окрасу корпуса, символизирующий российскую арктическую программу «Время Арктики», ледокол пройдет по Неве, а после причалит на Английской набережной. В течение двух дней жители и гости Петербурга смогут посмотреть на корабль и сделать с ним фотографии, - сообщает пресс-служба «Газпром нефти».

В начале декабря судно, построенное по заказу «Газпром нефти», прошло испытания в Балтийском море, а после недолгой остановки в Культурной столице, отправится к Северному морскому пути. Там ледокол будет круглый год сопровождать танкеры с нефтью. Новый ледокол, высотой в восемь этажей – настоящий арктический дом. Корабль способен не только ломать лед и перевозить грузы, но и стать настоящим героем, участвуя в спасательных операциях.

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