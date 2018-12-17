2018-12-17T10:20:08+03:00
Происшествия

В машине петербуржца полиция нашла почти целый килограмм амфетамина

Мужчина носил часть белого порошка с собой в куртке
Лилия КОЗЛОВА
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Полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков в Петербурге Фото: архив "КП"Полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков в Петербурге Фото: архив "КП"
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Большую партию наркотиков обнаружили стражи правопорядка Петербурга. В субботу, 15 декабря, полиция задержала мужчину, который возил с собой в машине почти килограмм белого порошка, более известного как амфетамин.

- 15 декабря в десять часов вечера возле дома 61А по 3-й линии 2-ой половины в Приморском районе полицейские заметили припаркованный автомобиль «Тойота Камри». В нем сидел 33-летний мужчина. Во время личного досмотра в кармане его куртки правоохранители нашли полиэтиленовый сверток с белым порошком, - рассказала пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу.

После этой находки полицейские продолжили осмотр автомобиля, в котором находился гражданин. Оказалось, что в машине он хранил еще один сверток побольше. В нем было 829 грамм того же самого порошка. Экспертиза установила, что это психотропный наркотик – амфетамин.

«Хранитель» наркотиков после встречи с полицией оказался задержан. Возбуждено уголовное дело. Теперь гражданину грозит оказаться в тюрьме на десять-пятнадцать лет.

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