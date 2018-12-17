2018-12-17T11:33:34+03:00
Происшествия

Пассажиры маршрутки оказались в больнице после ДТП в Приморском районе Петербурга

Утром в понедельник автобус столкнулся с легковым автомобилем
Лилия КОЗЛОВА
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Маршрутка столкнулась с иномаркой в Петербурге, три человека пострадалиМаршрутка столкнулась с иномаркой в Петербурге, три человека пострадалиФото: Олег ЗОЛОТО
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Три пассажирки маршрутки в Петербурге вместо рабочего места утром в понедельник, 17 декабря, оказались в больнице. Виной тому авария, которая произошла на перекрестке улицы Ильюшина со Стародеревенской в Приморском районе города.

- ДТП произошло около 9:45 утра. На пересечении Ильюшина и Стародеревенской столкнулись легковой автомобиль «КИА Рио» и маршрутка под номером 94, - сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу.

За рулем иномарки находилась 31-летняя женщина. Вроде как она не пострадала. А вот пассажирам автобуса «ПАЗ», водителем которого был 42-летный мужчина. Прибывшая на место ДТП скорая помощь забрала в больницу троих женщин: 27-летнюю, 32-летнююю и 34-летнюю пассажирок. Врачи говорят, что жизни пострадавших ничего не угрожает, все травмы расцениваются как средней и легкой степени.

Как и почему произошла авария, пока что не известно. Дорожные инспекторы работают на месте, проводят проверку и устанавливаю обстоятельства ДТП.

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