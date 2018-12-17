Сотрудница кафе в «Пулково» украла у посетительницы ноутбук за 90 тысяч рублей

17 Дек. 12:06 2018-12-17T12:47:42+03:00

Девушка отвлеклась и оставила на столе брендовый компьютер, а когда очнулась, его уже не было на месте

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В аэропорту «Пулково» в Петербурге произошла кража дорогостоящего брендового ноутбука. Его владелица сидела в кафе-баре воздушной гавани и ненадолго отвлеклась, а когда вернулась, то вещи уже не оказалось на месте. Однако сотрудники транспортной полиции сумели раскрыть это дерзкое преступление.

- Девушка положила пакет с ноутбуком на столике кафе-бара в аэропорту и ненадолго отвлеклась. В этот момент 44-летняя сотрудница заведения занималась уборкой и заметила, что за оставленной сумкой никто не следит. Тогда она убедилась, что за ней никто не наблюдает и осторожно забрала пакет себе, отнесла его в служебное помещение, а после работы отвезла к себе домой, - сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Когда девушка опомнилась, ноутбука на месте уже не было. Оказалось, что его стоимость порядка 90 тысяч рублей. Она обратилась к сотрудникам транспортной полиции, которые сумели найти женщину, которая подозревается в краже.

Также по делу было возбуждено уголовное дело. Вероятнее всего, сотрудница кафе, более не будет работать в аэропорту. Кроме того, ей грозит до пяти лет тюрьмы за такую уборку со столиков.