Экологи и казаки закрыли незаконную опасную свалку в Петербурге

17 Дек. 13:23 2018-12-17T13:23:29+03:00

Несанкционированная свалка в промышленной зоне в Красносельском районе Фото: комитет по природопользованию Петербурга

Под покровом ночи в Красносельском районе задержали грузовые автомобили со смешанным мусором

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Инспекторы комитета по природопользованию, экономической полиции и казаки хутора «Константиновский» объединили силы и смогли прикрыть незаконную свалку. В ночь с 13 на 14 декабря они отправились к этому месту на Волхонское шоссе у поворота к Юго-Западным очистным сооружениям в Красносельском районе Петербурга.

- Когда инспекторы и казаки пришли на территорию свалки, то задержали там два грузовых автомобиля со смешанными строительными отходами и гусеничный бульдозер, - сообщила пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

При осмотре незаконной свалки стало понятно, что на нее завозили опасные отходы IV класса. Разумеется, специалисты отобрали пробы, для того, чтобы в лабораторных условиях установить класс опасности.

- Работа свалки носила хорошо организованный характер и на месте координировалась рядом лиц с помощью радиосвязи, что осложнило работу полиции, отметил заместитель председателя комитета по природопользованию Александр Кучаев.

Как только все виновные в создании данной свалки будут установлены, появятся дела об административных правонарушениях.