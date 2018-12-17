Экологи и казаки закрыли незаконную опасную свалку в Петербурге
Инспекторы комитета по природопользованию, экономической полиции и казаки хутора «Константиновский» объединили силы и смогли прикрыть незаконную свалку. В ночь с 13 на 14 декабря они отправились к этому месту на Волхонское шоссе у поворота к Юго-Западным очистным сооружениям в Красносельском районе Петербурга.
- Когда инспекторы и казаки пришли на территорию свалки, то задержали там два грузовых автомобиля со смешанными строительными отходами и гусеничный бульдозер, - сообщила пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.
При осмотре незаконной свалки стало понятно, что на нее завозили опасные отходы IV класса. Разумеется, специалисты отобрали пробы, для того, чтобы в лабораторных условиях установить класс опасности.
- Работа свалки носила хорошо организованный характер и на месте координировалась рядом лиц с помощью радиосвязи, что осложнило работу полиции, отметил заместитель председателя комитета по природопользованию Александр Кучаев.
Как только все виновные в создании данной свалки будут установлены, появятся дела об административных правонарушениях.