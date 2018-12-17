Более 60 тысяч кубометров снега за неделю вывезли из Петербурга

17 Дек. 14:22 2018-12-17T14:22:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Хотя больших снегопадов этой зимой в Петербурге пока что еще не было, тем не менее, небольшим слоем улицы города уже успели зарасти. Для того, чтобы перемещаться по дорогам и тротуарам было удобнее, дорожные предприятия вывозят снег с улиц Северной столицы. Меньше чем за неделю было убрана 61 тысяча кубометров.

- С 10 по 16 декабря с улиц города вывезена 61 тысяча кубометров снега, а с начала зимы – 80 тысяч кубометров. После того, как дороги были очищены, дорожники стали убирать остатки песка, который используется для борьбы с гололедом, - сообщила пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Всю неделю на улицах города на Неве было проведено более 8,8 тысяч смен техники и 8,2 тысячи смен работников ручного труда. Сегодня в Петербурге следят за порядком 614 специальных автомобилей и 900 сотрудников, убирающих снег вручную.