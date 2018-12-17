2018-12-17T14:23:10+03:00
Авто

В Петербурге начал работу еще один каршеринг

На улицы Северной столицы вышло еще 750 прокатных автомобилей
Петр КИБЕР
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В Петербурге новый каршеринг вывел на улицы 750 иномарок. Фото: Пресс-служба Яндекс.ДрайвВ Петербурге новый каршеринг вывел на улицы 750 иномарок. Фото: Пресс-служба Яндекс.Драйв
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Автопарк Петербурга растет с каждым годом. И его пополняют не только личные машины горожан, но и многочисленные такси. А также появляющиеся как грибы после дождя каршеринговые (прокатные) автомобили. И с 17 декабря в Северной столице к ним прибавятся 750 иномарок Яндекс.Драйва.

- Чтобы взять машину, нужно зарегистрироваться в одноименном мобильном приложении на iOS или Android, - сообщает пресс-служба компании.

В этом процедура нисколько не отличается от других каршеринговых компаний. Особенностями, на которых концентрирует внимание новый оператор, стали мобильные заправщики, которые будут заливать топливо в расставленные по городу машины, чтобы клиентам не приходилось заезжать на АЗС, а также возможность бесплатно оставлять авто на платных парковках в центре Петербурга и бесплатный (пока) проезд по ЗСД.

Впрочем, главная проблема, с которой пока столкнулись уже работающие в городе прокатные компании – большое количество ДТП на сданных в аренду иномарках. Остается надеяться, что 750 появившихся на дорогах машин не увеличат аварийную статистику Северной столицы.

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