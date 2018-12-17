На участке КАД между развязкой с Выборгским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение

17 Дек. 14:47 2018-12-17T14:47:15+03:00

На КАД между Выборгским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

На трассе по ночам будут монтировать опоры для информационных табло

Изменить размер текста: A A

Реконструкция северного участка Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга продолжается несмотря на наступление зимы и приближение новогодних праздников. Но, вместе с ремонтом, продолжаются и ограничения движения по трассе.

- С 17 по 20 декабря, с 23:00 до 6:00 будет полностью перекрыт проезд по отрезку от развязки с Выборгским шоссе до ЗСД, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

По сообщению дорожной службы, здесь будут устанавливать опоры под электронные информационные табло, которые стоят и на других участках дороги. Всего строители смонтируют восемь П-образных и одну Г-образную конструкции.

По словам специалистов, на каждую опору понадобится всего 20 минут, однако перекрывать трассу все равно придется. Впрочем, ночью на КАД интенсивность совсем небольшая, поэтому особых неудобств автомобилистам работы доставить не должны.