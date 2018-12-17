Квартира в многоэтажном доме загорелась в Шушарах

17 Дек. 14:48 2018-12-17T15:14:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Сильный пожар разгорелся в доме 1 на Вишерской улице в Шушарах. Клубы черного дыма поднимались от самого первого этажа, где произошло возгорание, и поднимались до самого верха здания, полностью окутывая его непроглядным туманом.

- Скорая приехала, пожарную только не видела, люди столпились у дома, дым чёрный клубами! Это правда очень страшно, людей жалко, сердце разрывается, - написала одна из свидетельниц происходящего.

Пожар в Шушарах.

Несмотря на опасения очевидцев, спасатели приехали на место очень быстро и оперативно приступили к ликвидации пожара. Так как огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже, то добраться пожарным было проще. По словам местных жителей, примерно за полчаса открытый огонь уже был потушен.

О пострадавших при пожаре пока что никто не сообщает. Тем не менее, на месте дежурит скорая помощь. О причинах возгорания на данный момент тоже не известно.