Суд огласил приговор петербуржцу, который угрожал убить мать ударом вилки в глаз

17 Дек. 15:05 2018-12-17T15:05:57+03:00

В тюрьму «любящий» сын не поедет, но мести улицы ему придется долго

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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Такими словами Льва Толстого можно описать драму, которая разыгралась в одной петербургской семье. Здесь, на почве бытового конфликта, взрослый сын угрожал убить мать, целясь ей вилкой в глаз.

- Поводом для произошедшего конфликта стали претензии матери по поводу поведения в быту и оплаты коммунальных услуг, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Впрочем, уже после того, как в дело вмешалась полиция, мужчина остыл и раскаялся в содеянном. Он полностью. Признал вину, сотрудничал со следствием и попросил рассматривать дело в особом порядке. В этом случае он не мог бы получить больше двух третей срока. Но, суд оказался снисходительным.

Учитывая все обстоятельства, обвиняемому назначили 120 часов обязательных работ, которые, по мнению прокурора, должны наставить мужчину на путь исправления.