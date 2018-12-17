2018-12-17T15:45:50+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина обещал зарезать соседа по общежитию в Петербурге

Петербуржец собирался расправиться с мужчиной ножом
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный мужчина напал с ножом на соседа по общежитию в Петербурге Фото: архив "КП"Пьяный мужчина напал с ножом на соседа по общежитию в Петербурге Фото: архив "КП"
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Порой выходные у людей проходят слишком «весело». Особое развлечение начинается, когда кто-нибудь переберет с алкоголем. Так произошло и в воскресение, 16 декабря, в одном из общежитий в Кировском районе Петербурга. Там один мужчина собирался убить другого ножом.

- Днем 16 декабря 50-летний жилец общежития перебрал лишнего с алкоголем и стал проявлять агрессию. Схватив нож, он стал угрожать своему 40-летнему соседу, обещая убить его. Увидев приближающуюся опасность, работники общежития нажали на тревожную кнопку, - сообщила пресс-служба Росгвардии.

На вызов незамедлительно прибыли сотрудники вневедомственной охраны, отняли у разбуянившегося мужчины нож, и под белые ручки отвели в 31 отделение полиции.

После «веселья» следственно-оперативная группа проводит проверку м решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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