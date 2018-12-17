2018-12-17T15:52:40+03:00
Происшествия

На улице Куйбышева трамвай ушел в дрифт

Вагон 10 маршрута направлялся в парк, но не доехал до него нескольких сот метров
Петр КИБЕР
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На улице Куйбышева трамвай сошел с рельсов и перегородил дорогу. Фото: vk.com/spb_todayНа улице Куйбышева трамвай сошел с рельсов и перегородил дорогу. Фото: vk.com/spb_today
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Неожиданное дорожно-транспортное происшествие осложнило транспортную обстановку в Петроградском районе Северной столицы днем 17 декабря. Около 14:00 при повороте с улицы Куйбышева на улицу Чапаева трамвай 10 маршрута сошел с рельсов

- Дрифтанул и перегородил собой половину проезжей части, - сообщили свидетели инцидента в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На фотографиях, которые в соцсетях опубликовали жители города на Неве хорошо видно, что у трамвая оказалась вывернута колесная тележка. К месту происшествия быстро прибыли сотрудники ГИБДД, а также аварийщики из депо. Однако многотонный вагон – не легковушка, быстро его на рельсы не поставишь, поэтому петербургским автомобилистам пришлось запастись терпением, чтобы проехать проблемный участок дороги.

Впрочем, через чес проблема была решена, и аварийный трамвай своим ходом отправился в парк.

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