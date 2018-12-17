Смоленское лютеранское кладбище стало памятником

17 Дек. 18:17 2018-12-17T18:17:38+03:00

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Смоленское лютеранское кладбище, расположенное в Василеостровском районе Петербурга стало памятником регионального значения. Распоряжение о включении ансамбля погоста в соответствующий реестр подписал глава комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

- В предмет охраны включается историческая планировка кладбища, ограда с воротами, исторические надмогильные сооружения государственных, общественных и военных деятелей, представителей науки и культуры, художественные надгробия, старовозрастные зеленые насаждения, - сообщает пресс-служба КГИОП.

Теперь здесь будет установлено три режима охраны. По самому строгому (на южной стороне кладбища) допускается только благоустройство, второй (в центральной части)разрешает подхоранивать урны с прахом и только в относительно новой (северной) стороне можно хоронить при наличии мест.

Напомним, что на берегах реки Смоленки нашли упокоение еще первые строители города на Неве. В 1738 году здесь официально было организовано лютеранское кладбище, где хоронили в основном иностранцев, и со временем появились могилы таких известных в Петербурге личностей, как Гаэтано Чинизелли, Людвиг Нобель, Константин Бенуа и Василий Авенариус.