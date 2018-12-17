2018-12-17T18:36:34+03:00
Дом. Семья

В МЧС рассказали, как правильно выбрать елку

Настоящая лесная красавица должна быть пушистой, зеленой и приятно пахнуть
Петр КИБЕР
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В МЧС рассказали петербуржцам как правильбно выбрать елку.В МЧС рассказали петербуржцам как правильбно выбрать елку.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Новый год уже близко и одним из самых важных вопросов становится как выбрать правильную елку. Или как правильно выбрать елку, чтобы не испортить себе настроение. Своими знаниями и опытом в этом непростом деле с петербуржцами поделились в региональном управлении МЧС.

- Несомненные преимущества натуральной елки — это запах, аромат хвойного леса и естественный природный вид. Свежая и не обмороженная ёлка достаточно сильно пахнет, её хвоя насыщенно зелёного цвета и слегка маслянистая на ощупь. Если же запаха нет, а иголки сухие – значит, с елкой что-то не то, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Помните, что ветки должны быть гибкими, а иголки не осыпаться при малейшем касании. Если деревце куплено заблаговременно, то до Нового года его лучше хранить на балконе. Не стоит и жадничать при покупке, а выбирать елочку по размеру комнаты.

А если вы решили купить искусственную красавицу, то в первую очередь надо смотреть на материал. Он должен быть негорючим и не иметь резкого химического запаха. Но, в любом случае, чтобы не испортить себе праздник, нужно соблюдать пожарную безопасность и тогда Новый год подарит только радость и хорошее настроение на следующие 12 месяцев.

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