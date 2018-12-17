Резкое похолодание ожидается в Ленобласти с 18 декабря

17 Дек. 18:58 2018-12-17T18:58:36+03:00

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Зима все настойчивее. В ближайшие дни петербуржцам предстоит первое серьезное испытание морозами в этом году. Как прогнозируют синоптики, столбик термометра местами опустится до минус 22 - ночью. Но днем тоже будет не жарко - до минус 10.

Резкое похолодание ожидается в середине недели. В четверг, 20 декабря 2018 года, погода в Санкт-Петербурге будет облачной, ожидается небольшой снег. Днем в городе обещают минус 7 - минус 12, а вот ночью завернет мороз - до минус 22. На дорогах гололед. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Во вторник, 18 декабря днем в Петербурге будет минус 5 - минус 10, но в некоторых районах Ленобласти возможны заморозки до минус 21. В среду, 19 декабря характер погоды существенно не изменится.