17 Дек. 19:02 2018-12-17T19:02:03+03:00

На набережной Карповки столкнулись пять автомобилей и собрали огромную пробку. Фото: Иван Власов

В ДТП никто из людей не пострадал, зато на дороге собралась огромная пробка

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В самый час пик, одна из и так самых загруженных дорог Петроградской стороны – набережная реки Карповки встала почти намертво из-за произошедшего ДТП. Прямо на трамвайных путях столкнулись сразу пять автомобилей.

- Стоят «паровозиком» друг за другом, мешают проезду, ГИБДД на месте пока нет, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Учитывая, что авария произошла в конце рабочего дня, когда горожане пытались побыстрее попасть домой, чтобы успеть по магазинам за подарками к новому году, то настроение у петербургских автолюбителей было испорчено бесповоротно.

По состоянию на 18:55 сервис Яндекс.Пробки показывает 8 баллов из 10, а почти все выезды с Петроградской стороны окрашены в красные или бардовые цвета, как проспект Медиков в сторону «Лесной», Каменоостровский к «Черной речке» и он же по направлению в центр города.