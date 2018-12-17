2018-12-17T19:15:53+03:00
Общество

В Ленинградской области придумали, как бороться с долгостроями

Депутаты и правительство региона вновь обсудили проблемы обманутых дольщиков
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Депутаты Ленинградской области обсудили проблемы дольщиков. Фото: пресс-служба ведомства.Депутаты Ленинградской области обсудили проблемы дольщиков. Фото: пресс-служба ведомства.
Изменить размер текста:

Законодательное собрание и правительство Ленинградской области всерьез взялись за недобросовестных застройщиков. С 2019 года в региональных законах о банкротстве и долевом строительстве появятся важные поправки. Они помогут властям сократить количество проблемных объектов в регионе.

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, основных предложения три. Во-первых, если застройщик задержит срок сдачи объекта на один год, его обяжут передать земельный участок и недострой региональному государственному предприятию для его завершения. Во-вторых, Ленинградская область предлагает упростить процесс банкротства застройщика. Планируется, что участок автоматически будет передаваться региональному предприятию или застройщику-донору сразу после начала процедуры банкротства. Таким образом, в процессе достройки можно сэкономить год, а то и больше. Также правительство предлагает дать региональным властям возможность входить в проблемный объект.

- Мы предлагаем эффективные меры по завершению проблемных объектов с участием компаний-доноров и государственных структур. Но есть слабое звено в процессе достройки - контроль за завершением. Чтобы сделать его прозрачным, нужно создавать специальные штабы или комитеты по управлению стройкой, - сказал губернатор Александр Дрозденко на депутатских слушаниях.

Предполагается, что в общественные группы войдут дольщики, представители прокуратуры, компании-донора, изначального застройщика, органов власти и депутаты. Они совместно будут принимать решения по достройке объектов и контролировать их.

Инициативу главы региона поддержали депутаты. Лидер фракции ЛДПР Андрей Лебедев отметил, что Законодательное собрание никогда не оставалось в стороне от проблемы обманутых дольщиков. Он подчеркнул, что принятые ранее меры приносят свои плоды. Из перечня проблемных объектов медленно, но верно «уходят» старые недострои. Главное, по словам народных избранников, избежать того, чтобы на их месте появились новые.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму