В Ленинградской области придумали, как бороться с долгостроями

17 Дек. 19:15 2018-12-17T19:15:53+03:00

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Законодательное собрание и правительство Ленинградской области всерьез взялись за недобросовестных застройщиков. С 2019 года в региональных законах о банкротстве и долевом строительстве появятся важные поправки. Они помогут властям сократить количество проблемных объектов в регионе.

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, основных предложения три. Во-первых, если застройщик задержит срок сдачи объекта на один год, его обяжут передать земельный участок и недострой региональному государственному предприятию для его завершения. Во-вторых, Ленинградская область предлагает упростить процесс банкротства застройщика. Планируется, что участок автоматически будет передаваться региональному предприятию или застройщику-донору сразу после начала процедуры банкротства. Таким образом, в процессе достройки можно сэкономить год, а то и больше. Также правительство предлагает дать региональным властям возможность входить в проблемный объект.

- Мы предлагаем эффективные меры по завершению проблемных объектов с участием компаний-доноров и государственных структур. Но есть слабое звено в процессе достройки - контроль за завершением. Чтобы сделать его прозрачным, нужно создавать специальные штабы или комитеты по управлению стройкой, - сказал губернатор Александр Дрозденко на депутатских слушаниях.

Предполагается, что в общественные группы войдут дольщики, представители прокуратуры, компании-донора, изначального застройщика, органов власти и депутаты. Они совместно будут принимать решения по достройке объектов и контролировать их.

Инициативу главы региона поддержали депутаты. Лидер фракции ЛДПР Андрей Лебедев отметил, что Законодательное собрание никогда не оставалось в стороне от проблемы обманутых дольщиков. Он подчеркнул, что принятые ранее меры приносят свои плоды. Из перечня проблемных объектов медленно, но верно «уходят» старые недострои. Главное, по словам народных избранников, избежать того, чтобы на их месте появились новые.