25-метровую новогоднюю елку установили на Дворцовой площади

17 Дек. 19:24 2018-12-18T20:49:16+03:00

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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Шестьсот тысяч рублей на ветер, волшебные трамваи и убийственная пиротехника - Петербург готовится к Новому году 00:00 00:00

И вот она нарядная на праздник к нам пришла…Главную новогоднюю елку Петербурга на Дворцовой площади начали устанавливать еще в первых числах декабря. Чтобы собрать конструкцию, высота которой составляет 25 метров, понадобилось около двух недель. И вот в минувшие выходные зеленая красавица предстала во всей красе.

Теперь елочка готова радовать петербуржцев и туристов. Кстати, главный предновогодний гость, Дед Мороз, заглянет к нам 22 декабря.

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