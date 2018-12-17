2018-12-18T20:49:16+03:00
Дом. Семья

25-метровую новогоднюю елку установили на Дворцовой площади

Главную зимнюю красавицу Северной столицы устанавливали две недели
Екатерина СЕМЕНОВА
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Главную новогоднюю елку установили в Петербурге.Главную новогоднюю елку установили в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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И вот она нарядная на праздник к нам пришла…Главную новогоднюю елку Петербурга на Дворцовой площади начали устанавливать еще в первых числах декабря. Чтобы собрать конструкцию, высота которой составляет 25 метров, понадобилось около двух недель. И вот в минувшие выходные зеленая красавица предстала во всей красе.

Теперь елочка готова радовать петербуржцев и туристов. Кстати, главный предновогодний гость, Дед Мороз, заглянет к нам 22 декабря.

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