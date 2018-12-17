2018-12-17T19:24:05+03:00
Происшествия

На вокзале в Петербурге женщина порезала любовника-обувщика за отказ уйти от жены

40-летняя уроженка одной из стран СНГ поняла, что зря теряет драгоценные годы и набросилась с ножом на своего избранника
Петр КИБЕР
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В Петербурге женщина с ножом напала на любовника-обувщика за отказ уйти от жены.В Петербурге женщина с ножом напала на любовника-обувщика за отказ уйти от жены.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Кровавой драмой, едва не ставшей трагедией завершалась 7-летняя связь любвеобильного башмачника с женщиной, которой он долгие годы обещал уйти от жены. Развязка произошла в здании железнодорожного вокзала, где и стоял павильончик по ремонту обуви.

- Установлено, что женщина пришла к мужчине для выяснения личностных отношений. Между ними возник конфликт на почве ревности, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Позднее 40-летняя уроженка одной из стран СНГ призналась полицейским, что осознала свой возраст, поняла, что теряет драгоценные годы в то время, как ее избранник все обещает и обещает уйти от жены.

В какой-то момент она не выдержала и пошла прояснить ситуацию. Задав прямой вопрос и не получив на него четкого ответа, женщина схватила обувной нож и набросилась на любовника. По счастью, раны живота оказались неглубокими. По статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» разочарованной в любви ревнивице грозит до двух лет тюрьмы.

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