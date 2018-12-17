Дело подростков из «банды АУЕ» дошло до суда

17 Дек. 20:03 2018-12-17T21:50:04+03:00

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Громкая история с нападениями группы 15-летних подростков, называвших себя последователями субкультуры АУЕ (арестантский уклад един) на петербуржцев в Таврическом саду, дошла до суда. Дело зарегистрировали в Смольнинском районном суде.

- Трое несовершеннолетних обвиняются в нескольких эпизодах нарушения закона, в том числе побоях, грабеже и воровстве, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что общественный резонанс в Северной столице вызвала история, произошедшая в конце августа 2018года. Тогда группа подростков из 10-15 человек, среди которых были и девушки, всего за несколько часов избила и ограбила 16 ни в чем не повинных петербуржцев.

Среди пострадавших оказались учитель математики, гулявший по саду со своей спутницей, 30-летний мужчина, который ответил ауешникам на оскорбления, пожилая женщина и другие люди. Кто-то отделался синяками и выбитыми зубами, у кого-то украли мобильник. В конце концов делом заинтересовалась полиция и Следственный комитет.

Уже позднее стало известно, что подростки воровали из магазинов, в том числе и крепкий алкоголь, а после, в пьяном виде отправлялись на новые «подвиги».

Сейчас основные зачинщики хулиганств сидят в СИЗО, сроки рассмотрения их дел пока неизвестны.