Дело подростков из «банды АУЕ» дошло до суда
Громкая история с нападениями группы 15-летних подростков, называвших себя последователями субкультуры АУЕ (арестантский уклад един) на петербуржцев в Таврическом саду, дошла до суда. Дело зарегистрировали в Смольнинском районном суде.
- Трое несовершеннолетних обвиняются в нескольких эпизодах нарушения закона, в том числе побоях, грабеже и воровстве, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Напомним, что общественный резонанс в Северной столице вызвала история, произошедшая в конце августа 2018года. Тогда группа подростков из 10-15 человек, среди которых были и девушки, всего за несколько часов избила и ограбила 16 ни в чем не повинных петербуржцев.
Среди пострадавших оказались учитель математики, гулявший по саду со своей спутницей, 30-летний мужчина, который ответил ауешникам на оскорбления, пожилая женщина и другие люди. Кто-то отделался синяками и выбитыми зубами, у кого-то украли мобильник. В конце концов делом заинтересовалась полиция и Следственный комитет.
Уже позднее стало известно, что подростки воровали из магазинов, в том числе и крепкий алкоголь, а после, в пьяном виде отправлялись на новые «подвиги».
Сейчас основные зачинщики хулиганств сидят в СИЗО, сроки рассмотрения их дел пока неизвестны.