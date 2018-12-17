2018-12-17T20:31:55+03:00
Происшествия

Суд продлил арест бизнесмену, по заказу которого 13 лет назад убили семью его делового партнера

Под стражей останется и исполнитель жестокой расправы
Петр КИБЕР
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Суд продлил арест бизнесмену, заказавшему убийство семьи делового партнера. Фото: ГУ МВД по СПБ и ЛОСуд продлил арест бизнесмену, заказавшему убийство семьи делового партнера. Фото: ГУ МВД по СПБ и ЛО
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Бизнесмен Александр Тютин и киллер Александр Зотов до 18 февраля 2019 года останутся под стражей. Октябрьский районный суд Петербурга продлил меру пресечения двум мужчинам, которых обвиняют в заказе и исполнении убийства семьи из четырех человек, которое произошло 13 лет назад.

- Тютин также обвиняется в подготовке на еще одно заказное убийство, для которого осенью 2018 года начал искать исполнителя, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что о раскрытии преступления, совершенного в 2005 году, стало известно в октябре 2018 года. Тогда полицейским стало известно, что некий бизнесмен ищет киллера, который должен устранить его дальнюю родственницу. Мужчина не хотел делиться имуществом своей недавно погибшей жены.

Роль наемного убийцы сыграл подставной сотрудник правопорядка, а когда заказчика задержали, то выяснилось, что подобным же образом он расправился и с семьей своего бывшего партнера по бизнесу. И если сейчас «жертва» осталась жива, то в 2005 году киллер убил четверых человек, в том числе двоих детей, на их садовом участке под Всеволожском.

В настоящий момент оба дела объединены в одно. А заказчику и исполнителю расправы грозят долгие тюремные сроки.

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