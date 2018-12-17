Арбитражный суд признал футбольный клуб «Тосно» банкротом

17 Дек. 21:01 2018-12-17T21:01:31+03:00

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В существовании футбольного клуба «Тосно», прогремевшего несколько лет назад на российском спортивном небосклоне, поставлена жирная точка. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал обладателя Кубка России 2018 года банкротом.

- Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство, - говорится в решении суда, опубликованного в арбитражной картотеке.

Это означает, что кредиторы клуба, а ими числятся Общества с ограниченной возможностью «Транстур Тревел Норд» и «Вижен сервис» могут надеяться получить хотя бы часть долга.

Назначенные судом управляющие реализуют все имеющиеся имущество ФК «Тосно», чтобы погасить долги, после чего юридическое лицо клуба будет ликвидировано.

Напомним, что название команды прогремело в 2013 году, когда в 1/4 финала Кубка России тосненцы обыграли московский «Спартак». Дальше черно-белые пройти не смогли, однако результаты росли и в 2017 году клуб стартовал в Премьер-Лиге. Одновременно с этим у «Тосно», которым владел крупный строительный холдинг из Петербурга, начались финансовые проблемы.

В 2018 году команда завоевала Кубок России, и сразу же прекратила свое существование.