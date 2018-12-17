В Петербурге снесут 20 павильонов, торгующих спиртным
Комитет имущественных отношений Петербурга продолжает «зачистку» территории города от незаконных торговых точек. Коммерсанты, у которых закончился договор об аренде, или же нарушающие его условия, должны самолично демонтировать павильоны. Всего таких проблемных точек власти насчитали 20 штук.
- Первым будет демонтирован магазин площадью 500 квадратных метров на улице Буренина в Красногвардейском районе, - пишут «Невские новости».
Одной из причин, по которой нестационарные торговые объекты (НТО) пойдут под снос, стал федеральный закон, который запрещает торговлю спиртным в таких магазинах. А учитывая, что это один из самых прибыльных видов товара, далеко не все бизнесмены добровольно от него отказались.
В Смольном решили проблему радикально и Комитет имущественных отношений выдал предписание о демонтаже торговых павильонов.