Сергей Семак о матчах "Зенит" - "Фенербахче": нам достался непростой жребий

17 Дек. 22:37 2018-12-18T20:48:21+03:00

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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Почему Кокорина нужно отпустить из СИЗО? 00:00 00:00

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Соперником "Зенита" стал турецкий клуб "Фенербахче".

- Нам достался непростой жребий. Даже несмотря на то, что соперник в чемпионате Турции переживает не лучшие времена, состав у них по именам очень приличный, и играть на выезде будет достаточно сложно. Так что нас ждут очень трудные матчи, - цитирует официальный сайт "Зенита" главного тренера команды Серегя Семака.

По словам наставника, "Фенербахче" был в списке нежелаемых соперников "Зенита", играть с этим турецким клубом не очень хотелось. Защитник сине-бело-голубых Луиш Нету, бывший игрок "Фенербахче", тоже считает, что играть против турков будет нелегко.

- Но мы играем ответный матч дома, и я уверен, что в Петербурге нас ждет фантастическая игра, - говорит Нету.