Растворимый кофе с нерастворимым наркотиком пытались передать в "Кресты"

17 Дек. 23:23 2018-12-17T23:23:47+03:00

Замаскировать гашиш в кофе не удалось. Фото: УФСИН по СПб и Ленобласти

Изменить размер текста: A A

На какие только ухищрения не идут подельники петербургских заключенных, чтобы хоть как-то скрасить пребывание своих товарищей за решеткой. Главный "приз", который чаще всего пытаются передать в СИЗО - это наркотики.

Очередную партию запрещенного вещества обнаружили сотрудники СИЗО-1 при досмотре продуктовой передачи для осужденного, сообщает пресс-служба УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

А находился наркотик в упаковке с растворимым кофе. Преступники посчитали, что коричневые гранулы кофе замаскируют и сольются с коричневыми гранулами гашиша. Но ошиблись.

- Гражданин, который пытался доставить на территорию изолятора наркотик, задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - уточняют в УФСИН.

Известно, что в банке с кофе было около восьми граммов наркотика.