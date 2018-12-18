В "Пулково" пропустили ядовитых пауков

18 Дек. 00:29 2018-12-18T00:29:44+03:00

Четыре "пассажира" полетели в Магадан

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Самолетом из Петербурга в Магадан отправились пауки-птицееды. Четыре "пассажира" с волосатыми ногами находились в специальных террариумах.

В пограничном ветеринарном контрольном пункте пропуска грузового терминала "Пулково" сотрудники территориального Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль пауков.

- Инспекторы провели визуальный осмотр пауков, в ходе которого нарушений ветеринарного законодательства не выявлено. Состояние животных удовлетворительное, ветеринарный сертификат имеется, - сообщили в пресс-службе Управления.

Пауков отправили по адресу - к маданскому индивидуальному предпринимателю, который распорядится ими по своему усмотрению.