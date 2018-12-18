Погода на 18 декабря в Петербурге: крепкий мороз и небольшой снег

18 Дек. 07:52 2018-12-18T07:52:43+03:00

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Настоящая зима вступила в свои полные права в Петербурге. Отправляясь сегодня на работу, жители города обмотались шарфами, натянули поглубже шапки для того, чтобы не замерзнуть на улице. Скользкие дорожки посыпаны песком, для того, чтобы впопыхах на них не поскользнуться. К середине дня утренний мороз немного рассеется, однако температура поднимется не сильно.

- Утром во вторник, 18 декабря, в Петербурге будет холодно, около семи-девяти градусов мороза. Ближе к обеду отметка на термометре поднимается чуть выше – до шести-восьми градусов ниже нуля, - сообщается на официальном сайте гидрометцентра Северной столицы.

После захода солнца вновь жители города ощутят похолодание на несколько градусов. Впрочем, солнечный свет и в течение дня не особо-то будет согревать петербуржцев. По прогнозам синоптиков, небо по большей части будет затянуто облаками. Только изредка солнце будет выглядывать из-за них. Легкий южный и юго-восточный ветерок несколько смягчит мороз на улице, и не будет создавать ощущение промозглости.

Возможно, что в некоторых районах города не Неве выпадет небольшой снег. Однако его не хватит для того, чтобы слепить снеговика или поиграть в снежки. Впрочем, такая погода продержится до конца рабочей недели. В среду и в четверг, 19 и 20 декабря, температура воздуха не поднимется выше 6-9 градусов мороза.