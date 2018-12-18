2018-12-18T08:53:44+03:00
Общество

Троллейбусы изменили маршруты из-за аварии на водоканале в центре Петербурга

До окончания ремонтных работ движение по Тульской улице будет закрыто
Лилия КОЗЛОВА
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Троллейбусы изменили маршруты в центре Петербурга из-за аварии на водоканалеТроллейбусы изменили маршруты в центре Петербурга из-за аварии на водоканалеФото: Олег ЗОЛОТО
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Из-за коммунальной аварии на водоканале сразу три троллейбусных маршрута изменят свое движение в Центральном районе Петербурга. Горожанам, привыкшим ездить на данном транспорте под номерами 7, 16 и 33 придется на время изменить своим привычкам и, при необходимости, пользоваться другим видом городского транспорта, либо же устраивать пешие прогулки.

- С пяти утра 18 декабря до окончания аварийных работ будет закрыто движение по Тульской улице возле дома 9. При этом по противоположной стороне маршруты ходить будут, - сообщила пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, троллейбус № 7 будет следовать от Петровской площади по действующей трассе до Суворовского проспекта, выйдет на Невский, после переедет через мост Александра Невского, далее по Заневскому проспекту, Новочеркасскому проспекту, Таллинской улице до конечной станции. В обратном направлении транспорт проследует по привычному маршруту.

Троллейбус № 16 как обычно отправится с площади Бехтерева до Невского проспекта, по мосту Александра Невского, Заневскому проспекту, Новочеркасскому, Красногвардейской площади и далее до железнодорожной станции «Ручьи».

Ну, и трамвай № 33 начнет свое движение от проспекта Солидарности до Суворовского проспекта, далее по Лафонской улице, улице Бонч-Бруевича и до Тульской улицы. В обратном направлении маршрут ляжет через Тульскую улицу и Суворовский проспект.

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