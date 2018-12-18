Двоих пенсионеров мошенники оставили без денег в Петербурге

18 Дек. 09:12 2018-12-18T09:12:49+03:00

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В понедельник сразу двое престарелых жителя Петербурга остались без накопленных средств. И это, практически, накануне Нового года. Какие-то бессердечные люди отвлекали и вводили в заблуждение пенсионеров для того, чтобы забрать у них последние деньги.

- В полицию Выборгского района 17 декабря обратилась 84-летняя бабушка, которая рассказала, что к ней в квартиру в доме 23 по Гданьевской улице пришли две женщины. Кем представились эти гражданки, не уточняется, однако они предложили пенсионерке предоставить квитанции о получении пенсии. После того, как те ушли, пожилая дама не досчиталась 180 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу.

Другой случаи произошел также в понедельник, но уже в Калининском районе. Там за помощью к стражам правопорядка обратился 92-летний дедушка. По его словам, какая-то неизвестная женщина подошла к нему в отделении почты на улице Культуры и начала общаться. Через какое-то время разговора, так ввела пенсионера в заблуждение и забрала его деньги – 300 тысяч рублей.

По обоим случаям сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Хочется добавить, что важно не забывать о том, что старикам у нас - почет, а не такое вот отношение.