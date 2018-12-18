«Лексус» за семь миллионов рублей угнали в Петербурге

18 Дек. 09:55 2018-12-18T09:55:19+03:00

В понедельник в городе на Неве украли еще три дорогостоящих автомобиля

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Всего за один день в Петербурге угнали четыре дорогих автомобиля, общая стоимость которых более 16 миллионов рублей. Все машины пропали в понедельник, 17 декабря. Два автомобиля угнали в Приморском районе, один в Московском и один в Калининском. Причем, «Лексус» исчез всего за считанные минуты.

- В понедельник, 17 декабря, в полицию Приморского района обратилась 31-летняя женщина, которая сообщила, что у нее угнали «Лексус». Автомобиль, стоимостью 7,3 миллионов рублей она оставила на парковке дома 17/2 по Коломяжскому проспекту. В поле зрения женщины машина не находилась всего 10 минут, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу.

Еще один угон в Приморском районе кто-то повернул за полчаса, пока 59-летний хозяин «Тойоты» не видел ее. Произошло это с 15:00 до 15;30 12 декабря возле дома 26/1 по проспекту Королева. Стоимость ущерба составила миллион рублей.

Машина за три миллиона рублей пропала в Московском районе. «Мерседес 500» был припаркован между домами 145 и 147 по Московскому проспекту. Владелец авто, 27-летний мужчина, заявил, что пропажа случилась ночью.

Еще одна «Тойота» угнана в Калининском районе. В полицию также 17 декабря обратился с заявлением 40-летний мужчина. По его словам, автомобиль за 5,5 миллионов рублей с вечера 15 декабря оставался у дома 36 по Гражданскому проспекту. Пропажу же обнаружили только около восьми часов вечера в понедельник. С данным угоном уже разбирается полиция. Возбуждено уголовное дело.