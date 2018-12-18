2018-12-18T12:10:11+03:00
Происшествия

Петербуржца с наркотиками поймали в подъезде дома в Колпино

У мужчины с собой было боле 75 грамма синтетического запрещенного вещества
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржца с 75 граммами наркотиков поймали в подъезде дома в Колпино Фото: архив "КП"Петербуржца с 75 граммами наркотиков поймали в подъезде дома в Колпино Фото: архив "КП"
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Под конец года и накануне праздничных дней, как порой бывает, стражи правопорядка все чаще ловят людей, которые носят с собой внушительного веса наркотики. Возможно, это связано с тем, что люди, занимающиеся продажей запрещенных веществ, пытаются сбыть побольше перед длинными выходными. Так, в Колпино полицейские задержали мужчину, к которого при себе было более 75-ти граммов некоего синтетического вещества.

- В воскресение, 16 декабря, около девяти часов вечера в подъезде одного из домов в Колпино сотрудники правопорядка задержали 34-летнего мужчину, у которого с собой был внушительных размеров сверток с наркотиками, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу.

При внимательном досмотре, оказалось, что местный житель нес за пазухой 75,8 грамма некого синтетического наркотика, какого именно – не уточняется. Впрочем, с учетом такого внушительного веса запрещенного вещества, это и не важно. В отношении задержанного мужчины в любом случае возбуждено уголовное дело.

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