Петербуржца с наркотиками поймали в подъезде дома в Колпино

18 Дек. 10:17 2018-12-18T12:10:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Под конец года и накануне праздничных дней, как порой бывает, стражи правопорядка все чаще ловят людей, которые носят с собой внушительного веса наркотики. Возможно, это связано с тем, что люди, занимающиеся продажей запрещенных веществ, пытаются сбыть побольше перед длинными выходными. Так, в Колпино полицейские задержали мужчину, к которого при себе было более 75-ти граммов некоего синтетического вещества.

- В воскресение, 16 декабря, около девяти часов вечера в подъезде одного из домов в Колпино сотрудники правопорядка задержали 34-летнего мужчину, у которого с собой был внушительных размеров сверток с наркотиками, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу.

При внимательном досмотре, оказалось, что местный житель нес за пазухой 75,8 грамма некого синтетического наркотика, какого именно – не уточняется. Впрочем, с учетом такого внушительного веса запрещенного вещества, это и не важно. В отношении задержанного мужчины в любом случае возбуждено уголовное дело.