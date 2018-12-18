2018-12-18T11:04:45+03:00
Дом. Семья

Музей Кошки стал «Лучшим в туризме» в Ленинградской области

Пушистый и хвостатый музей получил награду накануне своего 10-летнего юбилея
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Музей Кошки стал «Лучшим в туризме» в Ленинградской областиМузей Кошки стал «Лучшим в туризме» в Ленинградской областиФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В четверг, 20 декабря, самый теплый и мурчащий музей в Ленинградской области – Музей Кошки, отпразднует свой день рождения. Ровно 10 лет в нем проводятся необычные мастер-классы, выставляются фотографии, картины, скульптуры усатых и полосатых, а также многое другое. Накануне юбилея музей стал «Лучшим в туризме» в регионе.

- Музей Кошки во Всеволожском районе получил награду областного конкурса «Лучшее в туризме» в номинации «Лучший туристический бренд Ленобласти», - сообщила пресс-служба музея.

Специально в честь юбилея гостей музея ожидает праздничный пирог, мастер-классы и выставка редких елочных игрушек с котами «Хрупкое чудо». В нее вошли украшения из личных коллекций жителей области.

- Кошки в нашем районе играют далеко не последнюю роль. Наличие таких замурчательных названий как деревня Котово на карте Всеволожского района не случайно. Даже своими очертаниями Всеволожский район отчетливо напоминает симпатичного котика, - отметила создатель музея Анна Кондратьева.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму