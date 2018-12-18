18 Дек. 11:04 2018-12-18T11:04:45+03:00

Музей Кошки стал «Лучшим в туризме» в Ленинградской области Фото: Александр ГЛУЗ

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В четверг, 20 декабря, самый теплый и мурчащий музей в Ленинградской области – Музей Кошки, отпразднует свой день рождения. Ровно 10 лет в нем проводятся необычные мастер-классы, выставляются фотографии, картины, скульптуры усатых и полосатых, а также многое другое. Накануне юбилея музей стал «Лучшим в туризме» в регионе.

- Музей Кошки во Всеволожском районе получил награду областного конкурса «Лучшее в туризме» в номинации «Лучший туристический бренд Ленобласти», - сообщила пресс-служба музея.

Специально в честь юбилея гостей музея ожидает праздничный пирог, мастер-классы и выставка редких елочных игрушек с котами «Хрупкое чудо». В нее вошли украшения из личных коллекций жителей области.

- Кошки в нашем районе играют далеко не последнюю роль. Наличие таких замурчательных названий как деревня Котово на карте Всеволожского района не случайно. Даже своими очертаниями Всеволожский район отчетливо напоминает симпатичного котика, - отметила создатель музея Анна Кондратьева.