Музей Кошки стал «Лучшим в туризме» в Ленинградской области
В четверг, 20 декабря, самый теплый и мурчащий музей в Ленинградской области – Музей Кошки, отпразднует свой день рождения. Ровно 10 лет в нем проводятся необычные мастер-классы, выставляются фотографии, картины, скульптуры усатых и полосатых, а также многое другое. Накануне юбилея музей стал «Лучшим в туризме» в регионе.
- Музей Кошки во Всеволожском районе получил награду областного конкурса «Лучшее в туризме» в номинации «Лучший туристический бренд Ленобласти», - сообщила пресс-служба музея.
Специально в честь юбилея гостей музея ожидает праздничный пирог, мастер-классы и выставка редких елочных игрушек с котами «Хрупкое чудо». В нее вошли украшения из личных коллекций жителей области.
- Кошки в нашем районе играют далеко не последнюю роль. Наличие таких замурчательных названий как деревня Котово на карте Всеволожского района не случайно. Даже своими очертаниями Всеволожский район отчетливо напоминает симпатичного котика, - отметила создатель музея Анна Кондратьева.