2018-12-18T11:49:37+03:00
Общество

На трассе «Сортавала» появилась новая достопримечательность

Участок дороги в Ленобласти открыт после реконструкции
Лилия КОЗЛОВА
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На трассе "Сортавала" построен пост через реку Вуокса Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»На трассе "Сортавала" построен пост через реку Вуокса Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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После завершения реконструкции участка трассы «Сортавала» в районе Варшко и Лосево Приозерского района Ленобласти появилась новая достопримечательность. Это мост через реку Вуокса, который органично вписался в окружающий природный ландшафт.

- Мост имеет два раздельных арочных пролетных строения с гибкими подвесками из очень прочных вант. Нестандартное инженерное решение продиктовано сложным рельефом местности вокруг самой крупной реки Карельского перешейка, - сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По сути мост был возведен заново в три этапа. Сначала прошла сборка на стапеле от Петербурга в сторону Приозерска, потом в обратном направлении. А в заключение установлена поперечная передвижка пролетного строения. Особо заинтересовать путешественников должна смотровая площадка, сооруженная рядом с мостом.

Помимо сооружения через реку, при реконструкции трассы также была создана транспортная развязка со старым направлением дороги, надземный пешеходный переход в поселке Варшко и еще один мост через реку Волчья.

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