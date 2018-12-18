На трассе «Сортавала» появилась новая достопримечательность

18 Дек. 11:49 2018-12-18T11:49:37+03:00

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После завершения реконструкции участка трассы «Сортавала» в районе Варшко и Лосево Приозерского района Ленобласти появилась новая достопримечательность. Это мост через реку Вуокса, который органично вписался в окружающий природный ландшафт.

- Мост имеет два раздельных арочных пролетных строения с гибкими подвесками из очень прочных вант. Нестандартное инженерное решение продиктовано сложным рельефом местности вокруг самой крупной реки Карельского перешейка, - сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По сути мост был возведен заново в три этапа. Сначала прошла сборка на стапеле от Петербурга в сторону Приозерска, потом в обратном направлении. А в заключение установлена поперечная передвижка пролетного строения. Особо заинтересовать путешественников должна смотровая площадка, сооруженная рядом с мостом.

Помимо сооружения через реку, при реконструкции трассы также была создана транспортная развязка со старым направлением дороги, надземный пешеходный переход в поселке Варшко и еще один мост через реку Волчья.