В Петербурге мужчина насиловал 10-летних девочек

18 Дек. 12:05 2018-12-18T12:05:53+03:00

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Полиция Петродворцового района Петербурга задержали мужчину, который попал под серьезное подозрение. Есть вероятность, что в течение месяца он изнасиловал несколько 10-летних девочек. Панику в связи со страшными событиями, которые пережили дети, подняли их матери.

- Сразу несколько женщин обратились 28 ноября в Следственный комитет Петербурга. Они заявили, что какой-то мужчина совершал некие насильственные действия сексуального характера с их дочерьми. Все девочки маленькие – им всего по 10 лет, - сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Северной столице.

В понедельник, 17 декабря, стражи правопорядка задержали некого 30-летнего мужчину. По данным полиции, у них имеется подтверждение тому, что с 16 октября по 8 ноября этот гражданин насиловал девочек. При этом мужчина знал, что всем несчастным нет еще и 14-ти лет, так как знакомился он с ними через социальную сеть.

Сколько именно было совершено преступлений, не уточняется. В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей, подальше от детей.