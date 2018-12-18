2018-12-18T12:31:35+03:00
Общество

Цимбалинский мост закроют на ремонт на полгода в Петербурге

С 22 декабря по 1 июня 2019 года автомобилистам придется ездить в объезд [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Цимбалинский путепровод закроется с 22 декабря по 1 июня на ремонт Фото: архив "КП"Цимбалинский путепровод закроется с 22 декабря по 1 июня на ремонт Фото: архив "КП"
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Цимбалинский мост проходит над железнодорожными путями рядом со станцией Фарфоровская и соединяет два района – Фрунзенский и Невский. Железобетонный путепровод открыт в 1910-м году и считается самым старым подобного характера. Однако на полгода Петербуржцам он станет недоступным в связи с намечающимся ремонтом.

- С 22 декабря 2018 года по 1 июня 2019 года Цимбалинкий мост закрывается на ремонт. Соответственно движение от улицы Беллы Куна до Цимбалина также будет прекращено, - сообщила пресс-служба ГАТИ.

Автомобилистам города придется не просто, так как будет закрыт не только путепровод, но и движение по улице Цимбалина от моста до улицы Седова и по улице Белы Куна от Софийской до сооружения.

Как его еще называют, Фарфоровский мост в последнее время был в удручающем состоянии, поэтому ремонт ему просто необходим. Правда в связи с его закрытием Фрунзенский и Невский районы может ожидать транспортный коллапс, так как большинство автомобилистов привыкли именно к этому пути.

Схема объезда Фото: ГАТИ

Схема объезда Фото: ГАТИ

Объезжать перекрытое место, чтобы добраться из района в район придется не мало. Если двигаться от улицы Цимбалина, то надо будет свернуть на Бухарестскую улицу, далее мимо станции метро «Волковская» двигаться по Салова и на Софийскую улицу. Разумеется, такой маршрут займет куда больше времени, чем мост.

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