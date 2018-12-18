Из Петербурга на Байкал: В «Пулково» появились прямые рейсы в Иркутск

18 Дек. 12:52 2018-12-18T12:52:33+03:00

Отправиться посмотреть на Байкал можно будет уже в мае будущего года

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В будущем году, начиная с весны, жители Петербурга смогут легко путешествовать на Байкал. Авиакомпания S7 Airline в мае 2019 года открывает регулярные рейсы из аэропорта «Пулково» в Иркутск.

- Комфортабельные лайнеры Airbus A320neo будут курсировать из Петербурга в Иркутск и обратно до четырех раз в неделю. Время рейса уже известно: из Северной столицы вылет в 12:50, прибытие в Иркутск в 23:35, обратно из Иркутска в 10:15, а приземлится в «Пулково» самолет в 11:50, - сообщили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

Разумеется, прямые рейсы станут выгоднее и по деньгам, и по времени. На сегодняшний день из «Пулково» можно долететь до Иркутска, но с пересадкой в Новосибирске, которая длится, как правило, 12-15 часов. Стоимость билета на эконом-класс – 10132 рублей, на бизнес-гибкий до 68447 рублей. Новый же рейс займет в пути всего 5 часов 45 минут. Минимальная стоимость примерно такая же, как и у того, что с пересадкой – 10164 рубля, а вот летать бизнес-классом станет дешевле. Максимальная стоимость билета на самолет – 54164 рубля.