2018-12-18T13:45:02+03:00
Общество

Стадион «Кировец» стал объектом культурного наследия

Еще в 1933-м году на спортивной арене прошли первые матчи по регби и футболу
Лилия КОЗЛОВА
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Стадион "Кировец" обрел статус памятника Фото: КГИОПСтадион "Кировец" обрел статус памятника Фото: КГИОП
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Статус памятника получил стадион «Кировец» на Перекопской улице в Кировском районе Петербурга. Здание попало в перечень выявленных объектов культурного наследия, так как оно обладает архитектурно-художественной и исторической ценностью.

- Территорию стадиона, который исторически прилегает к зданию, также надо включит в список объектов исторического наследия, чтобы при проведении экспертизы полноценно исследовать ее ценность, - отметил председатель КГИОП Сергей Макаров.

На данный момент трибуна с вестибюлем и гимнастическим залом, выполненные в конструктивизме, очень хорошо сохранились. Проект спортивной базы «Красный химик», как ранее назывался стадион, был разработан архитектором Александром Никольским в 1932-м году, однако полностью достроен только в 1957-м. После Великой Отечественной войны объект перешел в собственность Кировского завода и получил нынешнее название.

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