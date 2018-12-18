ЗакС хочет запретить подросткам покупать энергетики

18 Дек. 14:01 2018-12-18T14:01:15+03:00

Тонизирующие напитки могут пропасть из продажи в образовательных, культурных и медицинских организациях

Изменить размер текста: A A

Безалкогольные энергетики могу в скором времени стать недоступными для подростков в Петербурге. Местные депутаты рассмотрят данный вопрос на пленарном заседании городского парламента в среду, 19 декабря.

- Идея запрета заключается в том, чтобы сделать максимально недоступными тонизирующие напитки для подростков. Чтобы им негде было их купить, - сообщает пресс-служба председателя комитета по законодательству ЗакСа Петербурга Дениса Четырбока, который выступил с предложением.

Предлагается, что энергетики пропадут из продажи в образовательных, культурных и медицинских организациях, а также в физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях. В случае, если новые правила не будут соблюдать, нарушителей ожидают санкции: для должностных лиц штраф – 10-20 тысячи рублей, юридических лиц – 30-50 тысяч рублей.