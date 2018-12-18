2018-12-18T14:01:15+03:00
Общество

ЗакС хочет запретить подросткам покупать энергетики

Тонизирующие напитки могут пропасть из продажи в образовательных, культурных и медицинских организациях
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
ЗакС Петербурга в среду рассмотрит запрет на продажу безалкогольных энергетиков Фото: Анастасия ГУЛИВАТЕНКОЗакС Петербурга в среду рассмотрит запрет на продажу безалкогольных энергетиков Фото: Анастасия ГУЛИВАТЕНКО
Изменить размер текста:

Безалкогольные энергетики могу в скором времени стать недоступными для подростков в Петербурге. Местные депутаты рассмотрят данный вопрос на пленарном заседании городского парламента в среду, 19 декабря.

- Идея запрета заключается в том, чтобы сделать максимально недоступными тонизирующие напитки для подростков. Чтобы им негде было их купить, - сообщает пресс-служба председателя комитета по законодательству ЗакСа Петербурга Дениса Четырбока, который выступил с предложением.

Предлагается, что энергетики пропадут из продажи в образовательных, культурных и медицинских организациях, а также в физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях. В случае, если новые правила не будут соблюдать, нарушителей ожидают санкции: для должностных лиц штраф – 10-20 тысячи рублей, юридических лиц – 30-50 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму