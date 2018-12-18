Неагрессивных бродячих собак будут возвращать на улицу из приюта

18 Дек. 14:14 2018-12-18T14:14:29+03:00

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Проблема с бродячими собаками, которые сбиваются в стаи и безостановочно размножаются, угрожая в конечном итоге жителям города, давно беспокоит власти Петербурга. Но и с содержанием уже отловленных животных не все просто. На это уходят огромные деньги, которые депутаты парламента Северной столицы предложили использовать более рационально.

- Сейчас действует только один механизм – отлов, стерилизация и содержание в питомнике. Но это очень накладно для бюджета. Если собака не проявляет агрессии, то ее вполне можно выпустить обратно на улицу, - передает инициативу депутата Александра Тетердинко его пресс-служба.

По сути, такой метод работает и сейчас, однако он, фактически, незаконен. Чтобы привести сложившуюся практику к нормативам, парламентарий и предлагает ввести в законодательство разрешение выпускать стерилизованных, а также вакцинированных от бешенства и других заболеваний бездомных собак.