Выпавшие из грузовика бетонные плиты перегородили въезд на КАД с Мурманского шоссе

18 Дек. 14:38 2018-12-18T14:38:40+03:00

При въезде на КАД с Мурманского шоссе из грузовика выпали плиты. Фото: vk.com/spb_today

Водитель, потерявший многотонный груз, так и не заметил пропажи

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Небрежность при перевозке железобетонных плит стала причиной пробок при въезде на Кольцевую автодорогу Петербурга со стороны Мурманского шоссе. Три многотонные строительные конструкции выпали из кузова машины и почти полностью перегородили проезд транспорту.

- У кого-то потерялись бетонные плиты на въезде на внутреннюю сторону КАД с Мурманки, - пишут автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На фотографии, опубликованной в соцсетях видно, что три плиты перекрыли почти всю проезжую часть дороги. Машинам приходится протискиваться справа или слева в оставшиеся щели.

В комментариях пользователи соцсетей возмущаются безалаберностью перевозчика, ведь многотонный груз мог рухнуть на крышу соседних автомобилей, и тогда трагедии избежать не удалось бы.

Впрочем, тут же нашлись и желающие быстренько забрать стройматериал, пока не вернулся водитель, так и не заметивший пропажи.