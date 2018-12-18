Выпавшие из грузовика бетонные плиты перегородили въезд на КАД с Мурманского шоссе
Небрежность при перевозке железобетонных плит стала причиной пробок при въезде на Кольцевую автодорогу Петербурга со стороны Мурманского шоссе. Три многотонные строительные конструкции выпали из кузова машины и почти полностью перегородили проезд транспорту.
- У кого-то потерялись бетонные плиты на въезде на внутреннюю сторону КАД с Мурманки, - пишут автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На фотографии, опубликованной в соцсетях видно, что три плиты перекрыли почти всю проезжую часть дороги. Машинам приходится протискиваться справа или слева в оставшиеся щели.
В комментариях пользователи соцсетей возмущаются безалаберностью перевозчика, ведь многотонный груз мог рухнуть на крышу соседних автомобилей, и тогда трагедии избежать не удалось бы.
Впрочем, тут же нашлись и желающие быстренько забрать стройматериал, пока не вернулся водитель, так и не заметивший пропажи.