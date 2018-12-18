Из-за прорыва трубы в Кировском районе на дорогах нулевая видимость

18 Дек. 14:41 2018-12-18T14:41:44+03:00

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Очередная коммунальная авария произошла в Кировском районе Петербурга. На пересечении улиц Солдата Корзуна и Стойкости кипящий фонтан вырвался из-под земли, и вода теперь заливает тротуары и проезжую часть.

- Какой-то мега-ахтунг на Корзуна в районе дома 40. Там вообще ноль видимости, - сообщают свидетели прорыва.

Из-за того, что на улице морозы, а из труб хлещет кипяток, над дорогой образовался густой туман, который застилает все вокруг. Жители дома 87 на проспекте Ветеранов жалуются на то, что у них нет отопления. Вероятно, это связно с аварией.

ЧП в Петербурге: улицы Солдата Корзуна и Стойкости в Кировском районе затопило кипятком.

Кроме того, из-за белого густого пара, автомобилистам приходится ездить практически на ощупь. А двое уже друг друга нашли в этом тумане. Свидетели рассказывают, что как раз в зоне, где кипятком залило дорогу, произошла авария. Вроде бы как пострадавших нет.