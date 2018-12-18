Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму

18 Дек. 14:52 2018-12-18T16:46:51+03:00

Девять человек похищали человека, угоняли машины и украли более четырех миллионов долларов

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Члены бандитской группировки, обвиняемые в совершении ряда преступлений, получили приговор в Петербургском суде. Сразу девять мужчин отправятся на долгие годы в тюрьму.

- Банда была организована в 2012 году, все ее члены существовали в условиях жесткой дисциплины, тщательно готовились к совершению преступлений, использовали конспирацию, маскировочную спецодежду, бронежилеты, - сообщила пресс-служба Следственного комитета Петербурга.

Вооружены бандиты были «до зубов». В их арсенале находились два автомата, семь пистолетов, три пистолета-пулемета, наган, приборы для бесшумной стрельбы, граната, взрывчатое вещество, патроны.

За время своей разбойной жизни мужчины успели своровать не мало денег. В 2012 году 20 ноября они напали на трех человек на Шафировском проспекте и украли почти 10 миллионов рублей. В 2013 году в еще старом терминале «Пулково-2» они обчистили пассажира на 2,5 миллиона долларов. Спустя год в деревне Новосаратовка Всеволожского района похитили человека, угнали его машину, а также вымогали 100 миллионов рублей. Летом 2014-го года снова напали на троих человек, у которых украли 1,5 миллиона долларов.

Во время расследования было проведено более 200 экспертиз и допрошено около 50 свидетелей. Читать уголовное дело банды дольше, чем художественную книгу, так как оно составило 76 томов. Подсудимые частично признали свою вину.

По данным ФАН, Александру Глотову, Константину Зубову и Дмитрию Горшкову дали 9 лет строгача, экс-сотрудникам ЧОП Виталию Самсонову и Игорю Хлудкову - по 13 лет колонии.

Павел Григорьев - экс-сотрудник спецназа «Тайфун» УФСИН по Петербургу и Ленобласти - приговорен к 11 годам, Антон Куликов к 11,5. Андрей Карпов отправится за решетку на 7 лет, а Георгий Зухин - на 8,5 лет. Адвокаты подсудимых собираются обжаловать решение суда.