2018-12-18T15:10:17+03:00
Происшествия

В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты

Деньги неизвестной женщине перечисляла заведующая дошкольным учреждением
Петр КИБЕР
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В детсаду Московского района мифическая нянечка заработала больше миллиона рублей.В детсаду Московского района мифическая нянечка заработала больше миллиона рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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1 миллион 138 тысяч рублей. Именно такую сумму заработала нянечка-невидимка в одном из детских садов Московского района Санкт-Петербурга. Женщине, которую на работу якобы взяли в 2014 году, исправно перечисляли деньги, несмотря на то, что в глаза ее никто и никогда не видел.

- Из материалов уголовного дела следует, что в течение четырех лет, на основании приказа заведующей, в должности помощника воспитателя состояла женщина, ни разу не появившаяся на работе, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ)СК по Петербургу.

О том, что в детском саду работает мифическая нянечка-миллионерша, стало известно на личном приеме руководителя петербургского ГСУ. Проверка, которая была проведена позднее, подтвердила факты выплаты денег «мертвым душам».

Сейчас в отношении руководства садика возбуждено дело по статье «Мошенничество». Все обстоятельства инцидента выясняют следователи ГСУ СК Северной столицы.

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