2018-12-18T15:19:35+03:00
Происшествия

Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге

Петербуржец открыл огонь в качестве самообороны
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина выстрелил из пистолета, чтобы успокоить шумных соседей в Петербурге Фото: архив "КП"Мужчина выстрелил из пистолета, чтобы успокоить шумных соседей в Петербурге Фото: архив "КП"
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Порой, разбушевавшихся не на шутку соседей можно усмирить полицией. Но некоторые жители Петербурга предпочитают брать дело в свои руки. Так, житель Московского района решил устроить стрельбу, чтобы успокоить конфликтных людей.

- Во вторник, 17 декабря, в полицию обратился мужчина, проживающий в доме 13/2 по Пулковскому шоссе. По его словам, в соседней квартире были слышны очень громкие крики, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу.

Отважный гражданин направился в шумную квартиру, где застал хозяина квартиры, примерно 35 лет от роду, и двоих его друзей. Было похоже, что все изрядно пьяны. Мужчину начали толкать и скандал переключился на него. Тот решил, что пора прибегнуть к самообороне и выстрелил вверх из травматического пистолета.

После этого мужчина обратился в полицию для того, чтобы инцидент был зафиксирован. Оружие, из которого прозвучал выстрел, лицензировано и у владельца есть на него разрешение. Полиция проводит проверку, опрашивает всех участника конфликта для того, чтобы разобраться в нем.

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