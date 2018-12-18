Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Новый музей блокады Ленинграда, который еще до своего появления вызвал множество противоречивых отзывов, опять оказался в центра скандала. Теперь жалобу на конкурс по созданию проекта подал один из его участников. В Антимонопольной службе с претензиями согласились.
- Комиссия антимонопольного органа установила, что заказчик неправомерно требует у участников закупки два свидетельства СРО: на осуществление проектных работ и на проведение инженерных изысканий, - сообщает пресс-служба петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).
При этом по закону участник, имеющий свидетельство саморегулируемых организаций (СРО) на проектные работы, может привлечь субподрядчика с соответствующим СРО на проведение изысканий.
Впрочем, отменять конкурс в УФАС не стали, так как, несмотря на нарушение, на саму процедуру закупки оно не повлияло.
Напомним, что госзаказ на создание проекта нового музея блокады обойдется городу в 345 миллионов рублей. Строительство выставочно-мемориального комплекса должно начаться в 2019-20 годах.