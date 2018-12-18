2018-12-18T15:56:48+03:00
Общество

Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда

Но отменять конкурс на разработку проекта не стали
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проектирование музея блокады.Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проектирование музея блокады.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Новый музей блокады Ленинграда, который еще до своего появления вызвал множество противоречивых отзывов, опять оказался в центра скандала. Теперь жалобу на конкурс по созданию проекта подал один из его участников. В Антимонопольной службе с претензиями согласились.

- Комиссия антимонопольного органа установила, что заказчик неправомерно требует у участников закупки два свидетельства СРО: на осуществление проектных работ и на проведение инженерных изысканий, - сообщает пресс-служба петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

При этом по закону участник, имеющий свидетельство саморегулируемых организаций (СРО) на проектные работы, может привлечь субподрядчика с соответствующим СРО на проведение изысканий.

Впрочем, отменять конкурс в УФАС не стали, так как, несмотря на нарушение, на саму процедуру закупки оно не повлияло.

Напомним, что госзаказ на создание проекта нового музея блокады обойдется городу в 345 миллионов рублей. Строительство выставочно-мемориального комплекса должно начаться в 2019-20 годах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму