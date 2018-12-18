Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда

18 Дек. 15:56 2018-12-18T15:56:48+03:00

Но отменять конкурс на разработку проекта не стали

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Новый музей блокады Ленинграда, который еще до своего появления вызвал множество противоречивых отзывов, опять оказался в центра скандала. Теперь жалобу на конкурс по созданию проекта подал один из его участников. В Антимонопольной службе с претензиями согласились.

- Комиссия антимонопольного органа установила, что заказчик неправомерно требует у участников закупки два свидетельства СРО: на осуществление проектных работ и на проведение инженерных изысканий, - сообщает пресс-служба петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

При этом по закону участник, имеющий свидетельство саморегулируемых организаций (СРО) на проектные работы, может привлечь субподрядчика с соответствующим СРО на проведение изысканий.

Впрочем, отменять конкурс в УФАС не стали, так как, несмотря на нарушение, на саму процедуру закупки оно не повлияло.

Напомним, что госзаказ на создание проекта нового музея блокады обойдется городу в 345 миллионов рублей. Строительство выставочно-мемориального комплекса должно начаться в 2019-20 годах.