В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»

18 Дек. 18:24 2018-12-18T18:24:12+03:00

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Редко какой день проходит без того, чтобы забывчивый петербуржец не испортил настроение пассажирам городской подземки. С печальной регулярностью то одна, то другая станция метрополитена оказывается закрытой из-за бесхозного предмета.

- С 17-26 вестибюль метро «Комендантский проспект» не работает в связи с проведением проверки службой безопасности, - сообщает телеграмм-канал подземки.

Городской центр «Организатор перевозок» предлагает пассажирам пересесть на наземный транспорт, чтобы добраться до ближайших станций метро.

Так, до «Старой деревни» модно доехать за 5-7 остановок на 125 маршруте автобуса, на 25 троллейбусе и трамваях номер 47 и 55. А до «Пионерской» жителей и гостей Северной столицы доставят автобусы 127, 135, 170, 171 и 172. Троллейбусы 25 и 50, а также трамваи 47 и 55, но идущие в противоположную сторону от «Старой деревни».