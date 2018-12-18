2018-12-18T18:24:12+03:00
Происшествия

В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»

Из-за бесхозного предмета пассажирам придется искать пути объезда
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект».В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект».Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Редко какой день проходит без того, чтобы забывчивый петербуржец не испортил настроение пассажирам городской подземки. С печальной регулярностью то одна, то другая станция метрополитена оказывается закрытой из-за бесхозного предмета.

- С 17-26 вестибюль метро «Комендантский проспект» не работает в связи с проведением проверки службой безопасности, - сообщает телеграмм-канал подземки.

Городской центр «Организатор перевозок» предлагает пассажирам пересесть на наземный транспорт, чтобы добраться до ближайших станций метро.

Так, до «Старой деревни» модно доехать за 5-7 остановок на 125 маршруте автобуса, на 25 троллейбусе и трамваях номер 47 и 55. А до «Пионерской» жителей и гостей Северной столицы доставят автобусы 127, 135, 170, 171 и 172. Троллейбусы 25 и 50, а также трамваи 47 и 55, но идущие в противоположную сторону от «Старой деревни».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму