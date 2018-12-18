В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора

18 Дек. 19:02 2018-12-18T19:02:18+03:00

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Следственное управление Следкома по Ленинградской области расследует смерть мужчины, которая наступила от удара ковшом экскаватора по голове. Трагедия с необычными обстоятельствами произошла в понедельник вечером в городе Сланцы.

- 17 декабря в правоохранительные органы поступила информация о том, что на территории неработающего предприятия погиб человек, - сообщает пресс-служба СК по Ленобласти.

По предварительной информации, во время добычи металлов, которые могли остаться в земле после закрытия завода, гражданин одной из среднеазиатских стран, управлявший экскаватором, не убедился, что в вырытом котловане есть человек и опустил ковш вниз.

От удара многотонной махины находившийся в яме мужчина погиб на месте. Прибывшие медики уже ничем не могли помочь несчастному. А приехавшая вслед за ними полиция задержала 25-летнего экскаваторщика. По факту случившегося возбуждено дело по статье «Убийство по неосторожности».